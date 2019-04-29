«Дятьковский хрусталь» потеснит импортёров на российском рынке

Дятьково, Брянская область, , 14:19 — REGNUM Новое производство хрустальной посуды и предметов декора запустил Дятьковский хрустальный завод в Брянской области, сообщает 29 апреля пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Общий размер инвестиций, направленных на реализацию проекта, составил около 220 млн рублей. Из них 108 млн рублей предоставлено по линии ФРП на закупку основного оборудования.

В настоящее время доля иностранных производителей на российском рынке хрустальных изделий, по данным ФТС РФ, превышает 96%. Благодаря реализации проекта этот показатель к 2024 году снизится до 90%.

Приобретенное оборудование и использование новых технологий позволили расширить ассортимент готовой продукции и увеличить объем выпуска хрустальных изделий с 39 млн до 64 млн рублей в год. Кроме того, это позволило увеличить производительность труда на 5% и снизить себестоимость выпускаемой продукции на 4%.

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