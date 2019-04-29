Не благо, а зло: сокращение рабочей недели зимой

Москва, , 14:19 — REGNUM Сокращение трудовой недели зимой «во благо человека» — не что иное, как обыкновенный очередной популистский лозунг депутата Госдумы Виталия Милонова, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Правительство вряд ли пойдёт на эту меру, хотя бы из-за того, что нужно будет пересматривать всю сетку оплаты труда для всех госслужащих», — считает эксперт.

А для коммерческих организаций это и вовсе может обернуться колоссальными убытками и уменьшением налоговых отчислений в бюджет страны. В сфере продаж праздники всегда были и будут самым выгодным периодом, а их сокращение приведёт к снижению прибыли.

«Для рядовых граждан, возможно, это и будет правильное решение, но, скорее всего, последует и уменьшение зарплаты. По большому счету депрессия у граждан происходит не от времени года, а от неправильной экономической политики государства, направленной на сырьевой экспорт, нежели на развитие внутреннего рынка страны.

С чем связан и высокий курс доллара США к рублю, и высокая ключевая процентная ставка ЦБ РФ, что и так ведет к спаду покупательной способности населения вследствие высоких процентных ставок на ипотеку и потребительское кредитование», — пояснил Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

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