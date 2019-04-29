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Производство химической промышленности Казахстана выросло на 10%

Экономика

Производство растет за счет ТОО «Казфосфат», АО «АЗХС» и АО «Каустик»

Нур-Султан, 29 апреля 2019, 14:18 — REGNUM  Производство продукции химической промышленности в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года выросло на 9,8%, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В министерстве уточнили, что производство растет за счет ТОО «Казфосфат», АО «АЗХС» и АО «Каустик». В частности, «Казфосфат» на 41% увеличил экспорт желтого фосфора в Германию, Польшу, ОАЭ и США. Кроме того, АО «АЗХС» нарастил экспорт хромового ангидрида и бихромата калия.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года индекс промышленного производства в Казахстане вырос на 3,2%. Драйвером промышленности остается горнодобывающая отрасль.

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Химическая промышленность
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