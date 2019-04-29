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В Казахстане расширят модельный ряд грузовых автомобилей КамАЗ

Экономика

Для реализации этой цели в Москве было подписано пятистороннее соглашение о сотрудничестве

В Казахстане расширят модельный ряд грузовых автомобилей КамАЗ
Иллюстрация: Kamaz.ru
КамАЗ

Москва, 29 апреля 2019, 14:10 — REGNUM  В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию производства автомобильной техники КамАЗ на территории Казахстана. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба автопредприятия.

Соглашение о сотрудничестве подписали замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Аманияз Ержанов, гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, глава Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев и председатель правления акционерного общества «БРК-Лизинг» Нурлан Байбазаров.

Стороны намереваются рассмотреть возможность создания совместного предприятия, которое будет зарегистрировано в Республике Казахстан. Деятельность российско-казахстанского предприятия будет направлена на расширение модельного ряда грузовых автомобилей КамАЗ. Также в Казахстане планируется выпуск специальной автомобильной техники и пассажирского транспорта.

«Рынок Казахстана традиционно является одним из наиболее приоритетных и перспективных для нашей компании», — заявил Когогин.

Он добавил, что сделан ещё один шаг по расширению присутствия КамАЗа в Казахстане и на других экспортных рынках.

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