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Представители Южной Кореи и Индонезии проведут переговоры в Сеуле

Экономика

Переговоры между представителями двух стран пройдут с 30 апреля по 2 мая

Сеул, 29 апреля 2019, 14:16 — REGNUM  С 30 апреля по 2 мая в Сеуле пройдут восьмые официальные переговоры между представителями Южной Кореи и Индонезии в рамках всестороннего регионального экономического партнерства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ё Хан Гу встретится с генеральным директор международного торгового сотрудничества Индонезии Иманом Памбаге (Iman Pambagyo).

Известно, что на данной встречи представители двух стран обсудят вопросы экспорта, а также промышленное и энергетическое сотрудничество. Также в рамках встречи пройдет «Корейско-индонезийский бизнес диалог» на котором планируется поднять вопросы торговли, инвестиций и сотрудничества.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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