Представители Южной Кореи и Индонезии проведут переговоры в Сеуле

Сеул, , 14:16 — REGNUM С 30 апреля по 2 мая в Сеуле пройдут восьмые официальные переговоры между представителями Южной Кореи и Индонезии в рамках всестороннего регионального экономического партнерства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ё Хан Гу встретится с генеральным директор международного торгового сотрудничества Индонезии Иманом Памбаге (Iman Pambagyo).

Известно, что на данной встречи представители двух стран обсудят вопросы экспорта, а также промышленное и энергетическое сотрудничество. Также в рамках встречи пройдет «Корейско-индонезийский бизнес диалог» на котором планируется поднять вопросы торговли, инвестиций и сотрудничества.