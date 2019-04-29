Череповецкие домны «Северстали» оснастят 120-тонным воздуховодом

Москва, , 14:02 — REGNUM Специалисты щёкинского Завода котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (Тульская область) изготовили кольцевой воздуховод горячего дутья для череповецкой площадки «Северстали», сообщает 29 апреля пресс-служба Промышленно-металлургического холдинга.

Изготовленный для «Северстали» воздуховод состоит из восьми элементов, имеет внутренний диаметр до 3800 мм и общий вес 127,5 тонны. Уникальный воздуховод предназначен для обеспечения равномерного вдувания в доменную печь нагретого воздуха. В соответствии с действующими контрактами в ближайшее время щёкинский завод изготовит для «Северстали» металлоконструкции общим весом 832 тонны.

«Мы стремимся постоянно наращивать компетенции и производственный потенциал предприятия. Сотрудничество с такими крупными компаниями, как Северсталь — подтверждение наших новых возможностей. Сложность изготовления воздуховода связана с большим количеством трудоемких операций на всех этапах производства — от вальцовки до монтажа металлоконструкций. В России лишь небольшое количество предприятий способно изготовить такие сложные конструкции», — пояснил генеральный директор завода Сергей Соколов.

Череповецкий металлургический комбинат — крупнейший производитель стали и продукции из стали, ключевой актив «Северстали». Завод основан в 1955 году и на сегодняшний день является предприятием с полным металлургическим циклом, в состав которого входит более 100 крупных технологических агрегатов от переработки железорудных материалов и углей до глубоко передельных агрегатов.