В Москве легализуют офисы продаж на стройплощадках

Москва, , 13:56 — REGNUM В Москве разрешили размещение «объектов маркетингового назначения» на строительных площадках, сообщила 29 апреля пресс-служба Комплекса экономической политики правительства столицы.

Для этого внесены изменения в соответствующее постановление правительства Москвы.

«В прошлом году было проинспектировано 88 строительных площадок. На 27 из них размещались маркетинговые офисы, что противоречило букве постановления. Правительство Москвы приняло решение пойти навстречу компаниям-застройщикам, разрешив размещение подобных некапитальных сооружений на стройплощадках», — сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

Теперь некапитальное строение офиса продаж недвижимости может быть размещено в границах участка, предоставленного под строительство или реконструкцию жилого дома. При этом площадь объекта не должна превышать 500 квадратных метров, а высота — двух этажей. Компаниям запрещено обустраивать фундамент под офис, подключать к инженерным сетям, кроме электричества и связи.

После завершения строительства дома офисы продаж должны быть демонтированы.