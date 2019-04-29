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Россия может разрешить транзит санкционных товаров из Украины в Киргизию

Экономика

Транзит промышленных товаров уже разрешен

Бишкек, 29 апреля 2019, 13:43 — REGNUM  Российские власти рассматривает возможность принятия поправок в законодательство, касающихся транзита в Киргизию и Казахстан попавших под санкции товаров с Украины. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Аппарата правительства России Сергей Приходько.

По его словам, после того, как к российскому правительству обратились представители киргизских и казахских властей, Россия разрешила провозить транзитом по своей территории промышленные товары приоритетного значения из Украины.

«Необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента России от 1 января 2016 года, через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты», — подчеркивает Приходько.

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Санкции Украины в отношении России и контрмеры
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