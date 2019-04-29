Moody's ухудшило макропрогноз для Белоруссии

Минск, , 13:37 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило макроэкономический прогноз для Белоруссии на 2019−2020 годы, подтвердив рейтинг республики на уровне В3 («стабильный»). Об этом говорится в обновленном кредитном заключении агентства.

Негативное влияние на экономику Белоруссии, по оценкам экспертов Moody's, окажет отказ России от выплаты «компенсации» Минску за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере — так называемый «большой налоговый манёвр». Эксперты агентства отметили, что «Россия намерена прекратить субсидии на экспорт нефти в Белоруссию». Они также учли при коррекции макропрогноза, что руководство Белоруссии оценивает свои потери от этого в $10 млрд за период 2019—2024 годов.

Moody's констатировало, что в итоге белорусский рубль ослабнет и будут скорее расти потребительские цены. В частности, девальвация белорусского рубля в 2019 году будет свыше 12%, инфляция вырастет до 7%, а рост ВВП составит 1,8% в 2019 году и 1,6% в 2020 году.

«Усиление инфляции и ослабление местной валюты сократят благосостояние домохозяйств, спрос на внутренние кредиты и ослабят способность обслуживания долга заемщиками», — сказано в прогнозе Moody's.

«Стабильный» прогноз по состоянию дел в белорусской банковской системе означает, что в ближайшие 12−18 месяцев не следует ждать резких изменений в банковском секторе Белоруссии, отметили эксперты агентства. Они увидели в Белоруссии «очень слабую внешнюю ликвидность и низкий потенциал роста», прогнозируя «в ближайшие 1−2 года ухудшение макроэкономических показателей, которое приведёт к ослаблению и частичному развороту наметившихся положительных тенденций в показателях банков».

Напомним, по данным Белстата ВВП Белоруссии в январе-марте вырос на 1,1% в текущих ценах и составил 28,6 млрд белорусских рублей. При этом, согласно подписанному Александром Лукашенко указу, ВВП Белоруссии за 2019 год должен вырасти на 4%.

Отметим, что по данным Белстата, за 2018 год ВВП Белоруссии вырос на 3%, а по данным Нацбанка Белоруссии — почти на 9%. Международные рейтинговые агентства, как показывает практика, лучше справляются с макроанализом белорусских реалий и прогнозированием, чем власти постсоветской республики.