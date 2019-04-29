Автомобилям из Южной Осетии дадут зеленый свет? Парламент РСО-Алании — «за»

Владикавказ, , 13:24 — REGNUM Депутаты Северной Осетии намерены добиваться снятия временного ограничения на ввоз транспортных средств из Южной Осетии на территорию России. Такое предложение прозвучало в ходе 24-ого заседания парламента РСО-Алания, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе законодательного органа.

«Мы изучили все нормативные документы, законы, связанные с этими правоотношениями. Посмотрели, какими законами регулируются отношения РФ с другими государствами, в том числе членами Таможенного союза. Сегодня мы представляем обращение парламента Северной Осетии председателю правительства РФ с предложением снять временные ограничения для ввоза автотранспортных средств из Южной Осетии на территорию РФ», — заявил депутат Тимур Ортабаев.

Инициатива была единогласно поддержана. С учетом высказанных мнений она будет доработана и направлена в правительство РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году ФТС России приняла новые правила в отношении ввезенных на территорию РФ автомобилей с госномерами Южной Осетии. Согласно закону документ о ввозе транспортного средства начал действовать в течение года, а не трех месяцев, как раньше.

При необходимости продления срока ввоза автовладельцам необходимо было пересечь госграницу и вернуться обратно на территорию России. При этом главным требованием к автовладельцу было наличие паспорта гражданина Южной Осетии, постоянное проживание в РЮО и отсутствие постоянного места регистрации на территории РФ.

Между тем за три года с момента введения этой нормы она не раз нарушалась. Североосетинская таможня оказалась на третьем месте в России по количеству не вывезенных вовремя транспортных средств. Об этом в ноябре 2018 года на семинаре-совещании с участием представителей Государственного таможенного комитета Южной Осетии, Северо-Кавказского таможенного управления и Североосетинской таможни, который прошел в Цхинвале, заявил начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Северо-Осетинской таможни Алик Хаев.

По данным таможенников, через североосетинский МАПП «Нижний Зарамаг» на территорию России все еще ввозится большое количество транспорта, определенная часть которого не вывозится в срок. В связи с этим этот пункт пропуска всегда был на особом контроле. На 2015 год таких машин было 2200, а с введением нового срока временного ввоза их число снизилось до 407.

На ноябрь 2018 года таможенники провели 141 мероприятие по поиску лиц, вовремя не оформивших вывоз транспортных средств с таможенной территории РФ, и выставили требования в размере 155 млн рублей Об этом сообщила начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля Северо-Кавказского таможенного управления Валентина Молчанова.

«В отношении 266 транспортных средств мероприятия практически завершены и требования будут выставлены в ближайшее время. В среднем это от 600 тысяч рублей до 1,5 — 2 млн рублей за одно транспортное средство, исходя из марки и срока выпуска автомобиля», — цитирует Молчанову Спутник.

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