Названа причина «вялого» экспорта товаров из Южной Кореи

Сеул, , 13:35 — REGNUM Вялый экспорт товаров из Южной Кореи связан не с конкурентоспособностью, а с мировым экономическим кризисом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Korea Institute for Industrial Economics & Trade.

В период с 2015 по 2016 год, когда экспорт страны значительно упал, доля на мировом рынке осталась на уровне 3,2% и 3,1%.

Отмечается, что в 2018 году экспорт товаров из Южной Кореи составил 3,1% от общей доли мирового рынка. Поэтому вялый экспорт страны напрямую связан с замедлением мировой экономики, а не с ухудшением конкурентоспособности южнокорейской промышленности.

Данное высказывание можно подтвердить тем фактом, что Южная Корея поднялась с 11 места (2007 года) до 7 места (2010 год), и до 6 места (2017 года) в списке мирового экспорта товаров.

«Если мы не сможем производить продукцию, отличную от той, что производят наши конкуренты, то мы не сможем реагировать на изменения мирового спроса, а также столкнемся с низкой конкурентоспособностью и замедленным экспортом», — сообщили представители института.