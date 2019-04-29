Рубль дорожает вопреки падению нефти

Москва, , 12:55 — REGNUM Рубль 29 апреля пытается отбить потери прошлой недели. Укреплению курса способствует остаточные конвертации валютной выручки экспортеров под сегодняшние выплаты налога на прибыль (общая сумма выплат оценивается в 300 — 400 млрд рублей). Против него играет отсутствие активности со стороны инвесторов перед длинными майскими праздниками, а также существенное снижение нефтяных цен заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Сырьевой рынок был на подъеме с тех пор как правительство США отменило все послабления для покупателей иранской нефти, однако, в конце прошлой недели ситуация изменилась: Дональд Трамп в очередной раз призвал страны ОПЕК увеличить добычу, чтобы компенсировать сокращение экспорта из Ирана», — пояснил эксперт.

Данное заявление привело к падению цен почти на 5% до $70,70 за баррель. Вполне возможно, что данная реакция является кратковременной, так как ни Саудовская Аравия, ни Россия не в состоянии в экстренном режиме увеличить поставки на 1 млн баррелей в сутки.

«Тем не менее, из-за низкой активности в период майских праздников ситуация на рынке существенно не изменится: инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию, так как оперативно реагировать на новости и совершать сделки в начале следующего месяца не получится. Таким образом, в ближайшую неделю курс ожидается в диапазоне 64,50 — 65,00 руб. за доллар», — полагает Николаев.

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