«Рособоронэкспорт» требует от «Курганмашзавода» более 5,3 млрд рублей

Курган, , 12:55 — REGNUM АО «Рособоронэкспорт» 26 апреля 2019 года подал иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Курганмашзавод» с требованием более 5,3 млрд. рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Фабула дела не указывается, но из сообщений пресс-службы КМЗ известно, что контракты на поставку боевых машин пехоты, которые производятся в России только на КМЗ, были в 2018 году закрыты. Но сложилась непростая ситуация с исполнением контракта по поставкам БМД-4М из-за санкций европейских государств в отношении России.

«Контракт на поставку БМД-4М продлён и будет выполнен в 2019 году с использованием импортозамещающей продукции российского производства», — сообщили в пресс-службе завода.

Отметим, и ПАО «Курганмашзавод», и АО «Рособоронэкспорт» подконтрольны госкорпорации «Ростех». В конце прошлой недели, 23 апреля, между «Рособоронэкспортом» и Министерством обороны Республики Индонезия был подписан контракт на поставку боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронированных транспортеров БТ-3Ф разработки и производства АО «Курганмашзавод» в интересах Корпуса морской пехоты страны.

АО «Рособоронэкспорт» входит в корпорацию «Ростех» и является единственным в России государственным посредником по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

ПАО «Курганмашзавод» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. По итогам 2018 финансового года ПАО «Курганмашзавод» впервые за пять последних лет сработало с прибылью, которая составила 200 млн рублей. Финансовое оздоровление ПАО «Курганмашзавод» связано с переходом под управление холдинга НПО «Высокоточные комплексы», входящего в госкорпорацию «Ростех».

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