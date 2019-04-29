Путин рассказал, что в случае потери транзита Украина останется без газа

Киев, , 12:36 — REGNUM На Украине обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа.

Напомним, Путин заявил об этом на пресс-конференции в Пекине, упомянув в числе вопросов, которые стоят на повестке дня двух стран и вопросы экономического характера, связанные с транзитным договором «Газпрома» и «Нафтогаза», срок действия которого истекает в 2019 году.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, — газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает», — напомнил Путин.

«Но это чушь, это бред, это обман. Никакого реверса реального нет! Это же невозможно, утром пускать газ по трубе с транзитом в Европу, а по ночам переворачивать в реверсный режим. Это технологически невозможно просто. Идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идет на всю территорию Украины. Газ берется в обычном режиме. Потом по бумагам пишется, что это реверс», — сказал он.

«Это очень серьезный вопрос! Они валяют дурака. Занимаются какими-то политическими дрязгами вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить непомерную цену за все эти политические фокусы», — отметил глава России.

В завершение он также заявил, что Украина получает газ «раза в два дороже», чем могла бы получать по прямым поставкам из России.

Анализируя высказывания Путина, украинские эксперты отмечают, что таким образом президент России подтвердил реальность договоренностей, достигнутых председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в ходе их встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Напомним, что договоренности, которые могут существенно снизить цену на газ для украинских граждан были достигнуты в Москве 22 марта 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, что отношения между Украиной и Россией «находятся в состоянии глубокого кризиса» и особенно актуальным является состояние дел в «сфере экономического взаимодействия», в том числе «газовая составляющая» — поэтому он заявил, что «посчитал правильным такого рода встречу провести».