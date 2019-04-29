Падение котировок нефти усиливается

Москва, , 12:46 — REGNUM Нефть Brent 26 апреля обрушилась почти на 3%. В свою очередь падение нефтяных котировок 29 апреля усиливается на фоне обращения президент США Дональда Трампа к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Вполне реально, что просьба Трампа будет удовлетворена. После того как США ввели тотальные нефтяные санкции против Ирана, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты вызвались в кратчайший срок вывести на рынок до 1,5 млн баррелей новой нефти в день, чтобы заместить недопоставки из Ирана в объеме 1 млн баррелей в сутки. Таким образом добыча будет увеличена как минимум на 0,5 млн баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

В случае если этот сценарий начнет реализоваться, сделка об ограничении в рамках ОПЕК+ реально может закончиться, а формально в июне.

«В рамках техники нефть Brent имеет потенциал снизиться к цели $70 за баррель. Если же падение продолжится ниже, вероятность возврата к растущей среднесрочной тенденции будет снижаться, из-за приближения сворачивания сделки по ограничению добычи», — считает Капустянский.

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