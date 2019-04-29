На завершение долгостроев на Кубани из бюджета выделят 1,5 млрд рублей

Краснодар, , 12:39 — REGNUM 1,5 млрд рублей будет выделено из бюджета Краснодарского края в 2019 году на завершение долгостроев. Об этом сообщила пресс-служба администрации края 29 апреля. Ранее Заксобрание края приняло решение о выделении субсидий муниципалитетам на завершение долгостроев высокой степени готовности.

«В краевом бюджете предусмотрим 1,5 млрд рублей на эти цели. Сегодня с каждым проблемным объектом главы районов и представители районных и городских прокуратур работают буквально в ручном режиме, находятся новые решения и инвесторы», — рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

«По многим финансово невыгодным объектам были найдены новые инвесторы. Однако остается категория инвестиционно непривлекательных домов, на достройку которых сложно найти строительные компании. Считаю, что здесь мы должны искать альтернативные решения», — добавил Кондратьев.

Краснодарский край относится к регионам, где проблема обманутых дольщиков стоит наиболее остро. Как напоминает ИА REGNUM, по данным на конец февраля 2019 года, в регионе оставались недостроенными 128 многоквартирных домов. В 2018 году было сдано 10 долгостроев, до конца 2019 года планируется достроить еще 13 проблемных домов. По оценке властей, на завершение проблемных строек в регионе требуется около 27,5 млрд рублей.

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