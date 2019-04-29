Глава Всемирного банка посетит Мадагаскар, Мозамбик и Эфиопию

Антананариву, , 12:46 — REGNUM Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс совершит визит в Африку южнее Сахары, чтобы акцентировать свое видение снижения бедности и осуществления проектов развития, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз Всемирного банка.

По информации издания, Малпасс совершит визиты на Мадагаскар, в Эфиопию и Мозамбик с 29 апреля по 3 мая. В ходе турне глава Всемирного банка встретится с политическими лидерами, акционерами и осмотрит проекты, спонсируемые организацией. Одной из остановок турне Малпасса станет порт Бейра, больше всего пострадавший от удара циклона «Идай» в марте 2019 года.

В официальном заявлении Малпасс сообщил о том, как важно активизировать развитие Африки, поднять доходы и решить климатические проблемы, так как наиболее бедное население в мире проживает в Африке к югу от Сахары.

«Я выбрал Африку для своего первого визита в качестве президента Всемирного банка, признавая трудности, с которыми сталкиваются лидеры континента в содействии экономическому росту, безопасности и обеспечении надлежащего государственного управления», — заявил Малпасс.

В пресс-релизе банка сообщалось, что визит главы банка будет нацелен на стимулирование экономической стабильности, повышение устойчивости и использование частного сектора для создания необходимых для развития ресурсов.