Дональд Трамп и Синдзо Абэ не договорились о тарифах

Вашингтон, , 12:31 — REGNUM На фоне проходившего в Пекине форума «Пояса и пути» в американской столице состоялись переговоры президента Дональда Трампа с прибывшим в Вашингтон с визитом премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает 27 апреля Синьхуа, подчеркивая, что темой переговоров также стали вопросы торговли.

Обсуждая «досрочное заключение двустороннего соглашения», американский и японский лидеры, тем не менее, так и не смогли договориться о долгосрочном соглашении по вопросу тарифов. По словам Трампа, «Япония вводит слишком высокие пошлины на нашу сельскохозяйственную продукцию». Абэ возразил своему собеседнику тем, что напомнил ему об американской пошлине в 2,5% на японские автомобили, в то время, как в Стране восходящего Солнца машины, произведенные в США, никакими пошлинами не облагаются.

Несмотря на очевидные разногласия, японский премьер выразил надежду на конечный успех переговоров, которые будут продолжены.