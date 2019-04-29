Названа прибыль Nonghyup Financial Group за первый квартал 2019 года

Сеул, , 12:32 — REGNUM В первом квартале 2019 года чистая прибыль финансовой компании Nonghyup Financial Group составила 432,7 млрд вон (~$373,61 млн), что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, прибыль компании увеличилась благодаря процентным и инвестиционным доходам, а также снижению затрат. Процентный доход компании увеличился на 5,7%, до 1,97 трлн вон (~$1,7 млрд).

Чистая прибыль дочерних компаний Nonghyup Bank и NH Investment & Securities составили 366,2 млрд вон (~$316,19 млн) и 171,1 млрд вон (~$147,73 млн) соответственно.

Известно, что прибыль Nonghyup Bank увеличилась за счет процентных активов и ценных бумаг, а NH Investment & Securities — за счет инвестиционного банкинга.

Инвестиционный банкинг — услуги банка по организации и размещении выпуска ценных бумаг своих клиентов, то есть по сопровождению выхода своих клиентов на открытый рынок.