Названы страны, куда Германия экспортирует подержанные дизельные авто

Берлин, , 12:30 — REGNUM Страны, куда больше всего импортируют подержанные немецкие дизельные машины, назвало издание Autozeitung.

Больше всего подержанных дизельных автомобилей из Германии импортируются на Украину. Поставки таких авто на украинскую территорию в 2018 году увеличились на 136% по сравнению с 2017 годом.

Далее в списке импортеров следуют Хорватия. Здесь уровень импорта увеличился на 89,6%.

На третьем месте Словения, куда в 2018 году было ввезено на 51,5% больше подержанных авто с дизельным мотором, чем годом ранее.

Однако и в Западной Европе подержанные дизельные авто немецкого производства пользуются спросом. Например, в Австрии поставки увеличились на 41,3%, во Франции на 34%, а в Испанию на 38%.

Стоит отметить, что общий объем экспорта в 2018 году такого типа автомобилей из Германии увеличился на 20,5%.

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