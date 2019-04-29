Власть помогает сетям и ищет деньги: о риске закрытия несетевых магазинов

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Инициативы министерства финансов — это следствие желания власти найти новые источники пополнения бюджета и одновременно оказать поддержку крупному бизнесу, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 апреля, председатель петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя сообщения о возможных поправках в Налоговый кодекс.

Ранее РБК сообщило, что «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс. Поправки предполагают, что магазины не смогут применять специальные режимы налогообложения (ЕНВД и патенты), если они продают маркированные товары (в том числе табак, лекарства и обувь). Предложенный Минфином запрет существенно ухудшит положение данных участников рынка и приведет к перераспределению их доли в пользу крупных торговых сетей, отметили в «Опоре России».

«Любое ограничение ассортимента для малой торговли преследует одну-единственную цель: создание комфортных условий для крупного торгового капитала. При нынешнем темпе жизни, особенно в мегаполисах, у людей нет времени ходить по разным магазинам. Ассортимент должен быть комплексным. И если он перестает быть таковым в малой торговле, то покупатели вынуждены уходить в торговые сети. Их монополия и является целью власти.

К тому же наша экономика пребывание в кризисе, и денег в бюджете не хватает. Власти пытаются найти их любыми способами и любой ценой, в том числе и разрушением малого предпринимательства. Все предлагаемые ими действия никак не помогают ни упорядочить торговлю, ни повысить качество жизни населения. Не говоря уже о том, как далеки эти инициативы от декларируемой «поддержки малого бизнеса», — отметил Алексей Третьяков.