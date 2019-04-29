Уралвагонзавод обзавёлся уникальной установкой обработки торсионных валов

Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:09 — REGNUM «Уралвагонзавод» завершил монтаж установки для высокотемпературной механической обработки торсионных валов в термическом цехе №1. Оборудование потребуется для производства перспективной спецтехники, сообщает 29 апреля электронное издание предприятия T-Digest.

«Новая технология обработки уникальна, а сама установка на сегодняшний день является единственной в России. Аналогов такого оборудования в стране нет», — говорится в сообщении.

Установка высокотемпературной механической обработки выполнена в виде четырех стоящих в одну линию технологических постов. Это два поста индукционного нагрева, пост закрутки вала в горячем состоянии и пост закалки. Перемещение торсионных валов между постами осуществляют манипуляторы-перекладчики. А их обработка осуществляется в вертикальном положении, благодаря чему они практически не деформируются ни во время нагрева и закрутки, ни в процессе закалки и передвижений с одного поста на другой.

Над технологией и установкой работали сразу несколько отечественных научно-исследовательских институтов. Спроектирована установка во входящем «Уралвагонзавод» санкт-петербургском ОАО «ВНИТИ». Технология изготовления торсионного вала разработана также специалистами ВНИТИ совместно с АО «НИИ Стали» (Москва). Монтаж, отработку технологии, изготовление опытных и установочных партий деталей выполнили сотрудники НИИ предприятия из северной столицы — АО «ЦНИИМ». Также огромную работу по внедрению оборудования на тагильском предприятии провели специалисты отдела главного металлурга Уралвагонзавода, инженеры и мастера термического цеха.

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