Москва, , 12:05 — REGNUM

В России в I квартале 2019 года построено 197.3 тыс. квартир общей площадью 14.8 млн кв. метров, что на 5.6% меньше показателя за I квартал 2018 года.

В I квартале 2018 года в России было введено в эксплуатацию 15,7 млн кв. метров жилья, 119,1% к I кварталу 2017 года.

Снижение ввода жилья отмечено в Санкт-Петербурге — на 60,2%, Ленинградской области — на 40,3%, Московской области — на 34,5%, Новосибирской области — на 24,1%, Свердловской области — на 18,5%

Наибольшие объемы жилищного отмечены в Московской области, введено 10,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве — 8,9% и Краснодарском крае — 5,9%.

Подробнее: В России в 2018 году построено 75 млн кв. метров жилья

Как сообщало ИА REGNUM, d России в 2018 году было введено в эксплуатацию 75 млн кв. метров жилья.

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