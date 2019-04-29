Северной Осетии досталось 460 млн федеральных субсидий

Владикавказ, , 11:58 — REGNUM В Северную Осетию поступили безвозмездные финансовые ассигнования в сумме 460 млн рублей. В связи с этим правительство республики внесло изменения в бюджет на 2019 год, скорректировав суммы по ряду направлений, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе регионального парламента.

Так, 120 млн рублей дополнительно будет направлено на льготное лекарственное обеспечение, приобретение медицинских изделий по рецептам, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Министерству строительства и архитектуры добавили более 230 млн рублей на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Еще 75 млн рублей будут направлены на ремонт республиканской психиатрической больницы, проектирование реставрационных работ объектов культурного наследия к празднованию 1100-летия крещения Алании. 100 млн рублей пойдут на разработку проектно-сметной документации объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон».

Еще на 5,8 млн рублей увеличатся расходы на ремонт объектов культуры. На ремонт кровли одного из подведомственных учреждений архивной службы дадут 1,4 млн рублей. Около 22,4 млн рублей получит дополнительно комитет по туризму на реализацию проекта «Солнечный пояс Алании».

На реконструкцию водопроводных сетей городов Дигора и Алагир министерство ЖКХ, топлива и энергетики получило дополнительно 18 млн рублей. Около 1,8 млн рублей будет использовано также на оплату взносов за капремонт в многоквартирных домах, используемых как жилье социального найма для детей-сирот.

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Таким образом, в скорректированному бюджете на 2019 год доходы составят 31,048 млрд рублей, а расходы — 31,069 млрд рублей. Бюджетный дефицит остался прежним — 21 млн рублей.