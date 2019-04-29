Газпром оспаривает арест своих активов в суде Люксембурга

Москва, , 11:55 — REGNUM Российская компания «Газпром» оспаривает арест своих активов в Люксембурге по требованию украинского «Натогаза». Как следует из финансового отчёта газового холдинга за 2018 год, соответствующее заявление было направлено в суд Люксембурга в середине апреля 2019 года.

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Дело с места не сдвинется: о споре «Газпрома» и «Нафтогаза»

Уточняется, что уведомление об аресте любой задолженности и активов российского газового холдинга в городе Люксембург в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и дочерней организации Газпрома Gaz Capital S.A. «Нафтогаз» направил 15 февраля 2019 года.

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"15 апреля 2019 года ПАО «Газпром» в целях защиты своих прав обратилось в суд г. Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в феврале 2018 года, арбитражный суд Стокгольма вынес спорное решение о выплате «Нафтогазу» €2,56 млрд, однако в Газпроме не согласились с вердиктом и обжаловали его.

Добавим, что до конца 2019 года украинская компания «Нафтогаз» намерена потратить €14 млн на юридические услуги по защите интересов Украины в судебных спорах против Газпрома. Соответствующий договор заключён с норвежской компанией «Wikborg Rein Advokatfirma AS».