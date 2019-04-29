В России то же оружие может стоить дешевле: о рейтинге военных расходов

Москва, , 11:52 — REGNUM Консервативный подход к российскому оборонному бюджету был вызван экономическим кризисом, но к выходу России из пятерки стран-лидеров по тратам на вооружение можно относиться спокойно, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 29 апреля, комментируя данные экспертов Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Как сообщалось ранее, в докладе экспертов института сказано, что Россия в 2018 году заняла шестое место в мире по объему оборонного бюджета (расходы составили 61,4 млрд долларов). Первую пятерку данного рейтинга Россия покинула впервые за 12 лет. Военные расходы в РФ снижаются второй год подряд.

«Во многом консервативный подход к российскому оборонному бюджету был вызван экономическим кризисом, возникшим после 2014 года. Он развился из-за западных санкций и падения цен на нефть. Девальвация российской валюты и снижение доходов бюджета привели к падению оборонных трат в долларовом эквиваленте. К тому же была принята относительно ограниченная Государственная программа вооружения до 2027 года.

В целом, к выпадению России из пятерки лидеров по военным тратам надо относиться спокойно. Эти показатели напрямую связаны с размерами экономики стран. Затрачивая слишком большую долю от ВВП на оборонные расходы, можно нанести серьезный урон экономике страны.

К тому же надо учитывать, что в России те же типы оружия могут обходиться заметно дешевле, чем в тех же США. В целом же для возвращения своих позиций России нужен мощный экономический рост, который позволит безболезненно наращивать все пункты бюджета страны», — отметил Леонид Нерсисян.