«Евраз» в первом квартале 2019 года увеличил производство стали на 12,4%

Москва, , 11:46 — REGNUM Объём выпуска стали предприятиями «Евраза» в первом квартале 2019 года составил 3,5 млн тонн, что на 12,4% превышает показатель четвёртого квартала прошлого года. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба холдинга.

В отчёте о производственных результатах сообщается, что рост показателя обусловлен преимущественно увеличением выплавки после завершения капитального ремонта доменной печи №3 на ЕВРАЗ ЗСМК в конце 2018 года.

Также холдинг на 8,4% нарастил продажи стальной продукции и на 29% — продажи полуфабрикатов. Этот рост на предприятии связывают с увеличением объёмов выпуска чугуна и стали. В то же время продажи готовой продукции снизились на 2,7%; преимущественно снизились продажи строительного проката в России, трубной и железнодорожной продукции в Северной Америке.

Читайте также: «Евраз» в 2018 году сократил производство стали на 7,3%