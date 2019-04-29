В Танзании 500 тысяч человек получат выплаты в связи с разливом реки

Додома, , 11:42 — REGNUM Более 500 000 жителей прибрежных районов реки Мсимбази в Танзании получат компенсационные выплаты в связи с недавно произошедшими сильными дождями, вызвавшими разлив реки. Кроме того, власти Танзании направят средства на строительные проекты по расширению русла реки Мсимбази, для того чтобы избежать возможных последствий вследствие очередных сильных дождей.

По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», об этом сообщил депутат округа Кинондони Маулид Мтулиа во время своего инспекционного визита в районы страны, находящиеся вблизи берегов реки Мсимбази. Инспекцией были оценены масштабы ущерба, нанесенного местным жителям сильными ливнями, вызвавших разлив реки.

По словам политика, если проект расширения русла будет успешно реализован, то проблема разлива реки будет решена раз и навсегда.

«Министерство администрации президента Танзании по вопросам регионального и местного самоуправления уже нашло окончательное разрешение проблемы, а именно власти собираются взять кредит на выгодных условиях во Всемирном банке на сумму 100 миллионов долларов США, для того чтобы выплатить компенсационные денежные средства», — сообщил Мтулиа.

Кроме того, он отметил, что Всемирный банк уже согласился представить стране кредит на льготных условиях, осталось лишь получить согласие министерства финансов Танзании.

Мтулиа подчеркнул, что в случае, если властям удастся осуществить задуманный строительный проект, местные прибрежные районы станут безопасной и комфортной зоной отдыха.