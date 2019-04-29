Банкиру Даутовой не придётся платить многомиллиардные долги «КЗСК-Силикон»?

Казань, , 11:39 — REGNUM Бывших топ-менеджеров и контролирующих лиц банкротящегося АО «КЗСК-Силикон», где 48% принадлежит правительству России, не стали привлекать к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд Татарии, рассмотрев требование сразу нескольких кредиторов общества, отклонил притязания, но решение ещё может быть обжаловано. Среди тех, кого требовали привлечь к ответственности по всему долгу компании, что уже превышает 4 млрд рублей, была и бывший председатель правления «лопнувшего» банка «Спурт» Евгения Даутова, которую следователи по делу банка просят отправить в колонию общего режима на шесть лет по двум статьям уголовного кодекса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в 2010 году на базе готовящегося в ближайшее время отмечать свой 100-летний юбилей Казанского завода синтетического каучука было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон». В задачи последнего, в числе крупных акционеров которого правительство РФ, входило создание производства метилхлорсиланов и продуктов их переработки, на тот момент не имеющего аналогов в СНГ. Средства на проект были заёмными, из которых 7,8 млрд рублей должен был выделить Внешэкономбанк, но, выплатив 3,4 млрд рублей, он прекратил финансирование из-за споров по стоимости. В финансировании проекта участвовал и банк «Спурт», в котором долю, как и в КЗСК, имела бывший председатель правления банка Евгения Даутова. После того, как транши от ВЭБ прекратились, у компании возникли проблемы с оплатой контрактов субподряда. Один из субподрядчиков обратился в суд с иском о банкротстве АО «КЗСК-Силикон», и на сегодня компания — банкрот, находится на этапе конкурсного производства.

Пострадал и банк «Спурт», лишившийся летом 2017 года лицензии и осенью обанкроченный. Проблемы возникли и у «материнского» завода, который на сегодня под внешним управлением, но есть решение Минпромторга РФ и Ростеха о том, что предприятие из списка стратегических для страны будут спасать, не дав довести до разорения.

Евгении Даутовой повезло меньше, она с февраля 2019 года как физлицо на первом этапе банкротной процедуры — реструктуризацию задолженности. ВЭБ предъявил ей долг свыше 3,7 млрд рублей. Помимо этого, она проходит обвиняемой по уголовному делу, в рамках которого ей грозит шесть лет колонии общего режима.

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В рамках дела о банкротстве АО «КЗСК-Силикон» сразу несколько кредиторов и сам конкурсный управляющий предприятия потребовали привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в размере того объёма требований, что включён в реестр кредиторов компании. А это уже более 4 млрд рублей. Суд отклонил претензии, обнародовано пока только результативная часть решения.

«В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Метар Инжиниринг», г. Москва, ИП Нуруллина Искандера Ниалевича, п.г.т. Богатые Сабы, Республика Татарстан, ООО Торговый дом «Планета», г. Набережные Челны, конкурсного управляющего акционерного общества «КЗСК-Силикон», г. Казань, (ИНН 1 659 105 102, ОГРН 1 101 690 049 031), Черкасова А.А., акционерного общества «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова», г. Тамбов, о привлечении ОАО «Казанский завод синтетического каучука», Герасимчука Станислава Анатольевича, Каримова Ильдара Ринатовича, Орлова Александра Юрьевича, Филиппова Вадима Викторовича, Сергееву Гульнару Ильдусовну, Даутову Евгению Валентиновну, Клиенкова Владислава Ивановича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника АО «КЗСК-Силикон» в размере требований, включенных в реестр кредиторов должника, отказать. Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан», — уточняется в определении суда.