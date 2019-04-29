В Подмосковье на уникальном гребном канале началась заливка бетона

п.г.т. Богородское, Московская область, , 11:33 — REGNUM На гребном канале рядом с Загорской ГАЭС в Московской области началась заливка бетона, сообщает 29 апреля пресс-служба «РусГидро».

Строительство уникальных сооружений потребует 19,7 тыс. кубометров бетона, а также 1,2 тыс. тонн металлоконструкций. В настоящее время строители смонтировали 200 тонн арматуры и переместили 462 тысячи кубометров грунта.

«С вводом канала в эксплуатацию появится тренировочная база как для сборной команды России, так и для молодежного спортивного резерва Московской области», — сообщил заместитель генерального директора по капитальному строительству компании «РусГидро» Николай Карпухин, добавив, что ранее в России не было канала такого уровня.

Отмечается, что на первом этапе будут возведены соревновательный канал длиной около 400 метров, тренировочный канал длиной 126 метров, стартовые бассейны для них, финишный водоем площадью зеркала более 55 тысяч м2, два подъемника для лодок, две насосные станции для подкачки воды и трибуны на 2 150 зрителей. Завершить все работы планируется до конца 2019 года.