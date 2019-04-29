Ради налоговой дисциплины Минфин пожертвует частью малого бизнеса в РФ?

Москва, , 12:03 — REGNUM Если в РФ для продавцов маркируемых товаров будут запрещены патенты и Единый налог на вменённый доход (ЕНВД), это действительно может привести к закрытию некоторого количества торговых точек, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующие планы Министерства финансов РФ.

«Опасения относительно того, что часть небольших торговых точек будет вынужденно закрыта, небеспочвенны, — сказал Хестанов. — Но, с другой стороны, и позицию Минфина понять можно. У нас много лет идёт процесс наведения порядка в налогообложении. Соответственно часть товаров, которые подлежат обязательной маркировке, вызывает повышенное внимание со стороны Минфина и ФНС, и поэтому их желание перевести их (соответствующую категорию бизнесменов — прим. ИА REGNUM ) на учёт как полноценных юридических лиц вполне понятно. Поэтому, с одной стороны, частью малого бизнеса явно придется пожертвовать, но, с другой стороны, мы получим лучшую налоговую дисциплину».

Хестанов уточнил, что, поскольку последние лет пять все решения в финансовой сфере принимаются с целью улучшения мер пополнения бюджета, есть большие шансы того, что намерения Минфина будут реализованы.

«При этом для потребителя серьёзных последствий не будет, — сказал Хестанов. — В принципе обеспеченность магазинами в большинстве населённых пунктов вполне достаточная. Фантастично себе представить, чтобы в крупном населённом пункте не было магазина. Поэтому позиция Минфина более рациональна. Да, кому-то придётся укрупниться и увеличить масштаб бизнеса или выйти из бизнеса. Но с точки зрения интересов страны в целом позиция Минфина более правильная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, «Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли раскритиковали предложение Минфина лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы — Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) и патенты.

Бизнесмены уверены: переход со спецрежимов к упрощённой системе налогообложения (УСН) приведёт к тому, что «налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю». Как пишет РБК, в зависимости от товарооборота потери индивидуального предпринимателя могут составить от 23% до 109%.

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