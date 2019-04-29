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ЭксимБанк Венгрии планирует открыть представительство в Нур-Султане

Экономика

Открытие представительства ожидается через два года

Нур-Султан, 29 апреля 2019, 11:24 — REGNUM  Экспортно-импортный банк (ЭксимБанк) Венгрии планирует открыть свое представительство в Нур-Султане. Об этом 29 апреля заявил заместитель премьер-министра — министра финансов Венгрии Михай Варга во время казахстанско-венгерского форума, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, ЭксимБанк выделил государственный лимит в размере $100 млн на финансирование экспортных сделок, в том числе для поддержки предпринимателей на казахстанском рынке.

Варга добавил, что агентство по интенсификации экспорта планирует открыть торговый дом в Москве, который будет содействовать экспорту в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном призвал венгерских предпринимателей наращивать активность в Казахстане.

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Экономика Казахстана
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