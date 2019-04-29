Екатеринбург, Свердловская область, , 11:16 — REGNUM

В Свердловской области теперь не будут облагать налогом машины, которые находились в розыске и не были найдены. Об этом заявил глава отдела налогообложения имущества свердловского управления Федеральной налоговой службы (УФНС) РФ Павел Ваняшин на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам налогового чиновника, раньше после прекращения розыска автомобиль автоматически облагался налогом, невзирая на то, была найдена машина или нет.

«Казус урегулирован, были внесены изменения. Теперь мы возобновляем налогообложение только тогда, когда розыск закончится успехом. Если же нет — не будем», — сказал представитель УФМС.

Изменения были внесены новыми поправками в Налоговый кодекс. В свердловском УФНС уже приняли новые изменения.

Напомним, 4 апреля 2019 года Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок в Налоговый кодекс, включавших в себя изменения по налогообложению угнанных автомобилей. Данные, подтверждающие угон или нахождение автомобиля, передаются ФНС из МВД.