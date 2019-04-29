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Производство яиц в Казахстане планируют увеличить на 7%

Экономика

Производство яиц в 2018 году составило 5,6 млрд штук

Производство яиц в Казахстане планируют увеличить на 7%
Яйца

Нур-Султан, 29 апреля 2019, 11:07 — REGNUM  Птицеводческие предприятия Казахстана планируют произвести в 2019 году 6 млрд яиц, заявил президент союза птицеводов республики Руслан Шарипов, сообщает 29 апреля агентство «КазТАГ».

По его словам, производство яиц в 2018 году составило 5,6 млрд штук, что позволят полностью удовлетворить внутренний спрос на этот продукт, а также обеспечить экспорт в Киргизию, Таджикистан, Россию, Афганистан и другие страны. Таким образом, в 2019 году производство яиц планируется увеличить на 7,1%.

Шарипов добавил, что в предпасхальные дни птицеводческие предприятия Казахстана работали с повышенной нагрузкой.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Казахстане была разработана программа развития птицеводства до 2027 года, согласно которой объем производства мяса птицы за десять лет планируется увеличить в четыре раза, до 740 тыс. тонн.

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Сельское хозяйство
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