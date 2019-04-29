Недостроенные объекты на 21 млрд рублей выявлены в Дагестане

Махачкала, , 11:02 — REGNUM На начало 2019 года в Дагестане выявлено 280 объектов незавершённого строительства на общую сумму 21 млрд 274 млн рублей. Из них 156 объектов с продолжительностью строительства от восьми до 30 лет на сумму свыше 18 млрд рублей. Об этом, выступая на сессии Народного собрания Дагестана, проинформировал председатель Счетной палаты республики Билал Джахбаров, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе регионального парламента.

Из общего числа долгостроев, по данным ведомства, 66 объектов — это школы и детские сады на 2 млрд 811 млн рублей. В перечень также вошли 24 объекта здравоохранения (3 млрд 600 млн рублей) и 76 объектов ЖКХ (более 9 млрд рублей). Для уменьшения объемов незавершённого строительства в 2019 году правительство Дагестана планирует выделить 1 млрд 846 млн рублей. Средства будут направлены на строительство 21 объекта, финансирование которых ранее было приостановлено.

Читайте также: В правительстве России займутся долгостроями Северного Кавказа

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Счётная палата РФ объявила, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа было выявлено более четырех тысяч недостроенных объектов. Таким образом, на округ пришлось более 30% от общего числа долгостроев по всей России. Лидерами по количеству объектов незавершённого строительства были признаны Чечня (464) и Дагестан (387).

В середине января 2019 года на «Правительственном часе» в Совете Федерации министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев заявил, что подконтрольное ему ведомство займётся снижением объёмов недостроев в СКФО. Он рассказал, что для решения проблемы министерство разработало комплексный план, проект которого отправило на согласование в субъекты округа и в заинтересованные федеральные органы.

Читайте также: Минкавказ России разработал проект по решению проблемы долгостроев в СКФО