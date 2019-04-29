Эксперт объяснил, почему цифровизация в РФ не улучшит работы её ведомств

Москва, , 11:00 — REGNUM Счётная Палата РФ может делать заявления любой степени откровенности — всё равно за ними ничего не последует, самый максимум — наказание какого-то сотрудника из исполняющего звена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля рассказал экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал новость о том, что Счётная палата РФ проверила сайт Федеральной службы государственной статистики и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись годами, хотя на его системное сопровождение каждый год выделялось 2,5 млн рублей.

«Росстат уже не первый раз попадает в фокус общественного внимания. Чаще всего это связано с новой тенденцией пересчитывать показатели экономического роста, реальных доходов населения и тому подобного. Ведомство активно показывает, что ситуация в российской экономике довольно неплохая, просто этого никто не замечает, — отметил Григорьев. — Не первый раз попадает в новостные сводки и Счётная палата — у некоторых до сих пор на слуху исследование о крайне низкой эффективности трат в госкорпорациях, как и прочие публикации».

Оба ведомства, как полагает эксперт, отлично дополняют друг друга, создавая объёмную иллюстрацию принципов российского госуправления.

«Один из главных принципов — полная безответственность за установление целей, их достижение, отчёты о проделанной работе и так далее, — сказал Григорьев. — Где-то рядом находится и принцип «не совсем понятных трат», и многое другое. Счётная палата может делать заявления любой степени откровенности — всё равно за ними ничего не последует, самый максимум — наказание какого-то сотрудника из исполняющего звена. Абсолютная неуязвимость не только перед общественной критикой, но и перед объективным анализом эффективности собственной работы давно перестала быть изъяном российской государственной машины и стала своеобразной «изюминкой».

На этом фоне, по мнению Григорьева, всё более комичными становятся разговоры отдельных чиновников о цифровизации бюрократии, внедрении блокчейна, искусственного интеллекта и так далее.

«В системе, полностью заточенной на удовлетворение интересов «нужных людей», любые технические новации ничего по существу не изменят. Разве что очередные бюджеты можно будет осваивать более эффективно, не оставляя следов грубых махинаций — а для чего ещё нужен искусственный интеллект?» — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщалось ранее, Счётная палата РФ в частности выяснила, что в разделе сайта Росстата «Нормативные документы» последнее обновление имело место в феврале 2015 года, в разделе «Информационные технологии» в 2014 году, в разделе «Статистическое наблюдение» в январе 2017 года, два раза в 2015 году и три раза в 2016 году. Раздел «Новости» обновляли последний раз в декабре 2015 года, а раздел «Календарь корпоративных событий» — так и вовсе в январе 2013 года.

«В разделе «Часто задаваемые вопросы» нет ни одного вопроса», — цитирует выводы Счётной палаты ТАСС.