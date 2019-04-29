Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла в два раза

Москва, , 10:48 — REGNUM Объём чистой прибыли, полученной «Газпромом» по итогам работы в 2018 году, составил 1 456 270 млн рублей по МСФО, что на 104% превышает показатель предыдущего года (714 302 в 2017 году). Об этом говорится в отчётности компании, опубликованной 29 апреля.

Вместе с тем выручка от продаж за прошлый год составила 8 224 177 млн рублей, что на 26% больше, чем в 2017 году (6 546 143 млн рублей).

«Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата», — говорится в сообщении.

Ранее правление «Газпрома» сформировало пакет предложений к годовому общему собранию акционеров, в котором содержится рекомендация направить на выплату дивидендов 246,9 млрд рублей за 2018 год.

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