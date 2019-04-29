Газификацию Камчатки в рамках проекта «НОВАТЭК» госбюджету не потянуть

Петропавловск-Камчатский, , 10:54 — REGNUM Строительство второго газопровода на Камчатке, для так называемого «отпарного газа», параллельно строительству терминала СПГ компании «НОВАТЭК» ждать не стоит. Его строительство обойдётся в 90 млрд рублей и госбюджету таких расходов не потянуть. Об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, который 29 апреля работает на полуострове. Первый газопровод, построенный на Камчатке с 2008 по 2010 год, принёс одни убытки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании по социально-экономическому развитию Камчатского края полпред сообщил, что реализация проекта по строительству терминала СПГ компании «НОВАТЭК» на Камчатке идёт по графику. В 2020 году из федерального бюджета будет выделено 28 млрд рублей в рамках господдержки ПАО «НОВАТЭК». Власти Камчатки рассчитывали на то, что параллельно строительству терминала будет решен и вопрос по строительству второго газопровода для снабжения газом региона. Но тут всё далеко не так оптимистично — газопровод для Камчатки строится не будет. Об этом сообщил полпред президента Юрий Трутнев.

«Сложнее вопрос с газоснабжением Камчатки. Первоначально предложенный проект по строительству газопровода и подведению к нему «отпарного» газа будет стоить 90 млрд рублей. Это слишком затратный путь. Есть второй путь — строительство терминала без газопровода. Но в этом случае голубое топливо будет стоить практически столько же, сколько на мировом рынке. Какие-то скидки ПАО «НОВАТЭК» готово предоставить, но это всё равно большие деньги. Поэтому я считаю, что необходимо проанализировать возможности использования природной тепловой энергии, по типу Мутновской термальной электростанции», — сказал полпред.

Трутнев поручил проработать всё-таки все три варианта улучшения энергоснабжения Камчатки. Срок чиновникам дан — два месяца.

Мутновская термальная электростанция, по словам полпреда, работает по очень старым технологиям. Трутнев поручил изучить передовой опыт, имеющиеся в мире доступные технологии, чтобы решить вопросы энергоснабжения полуострова.

Первый газопровод был построен на Камчатке с 2008 по 2010 год. Власти обещали, что он позволит удешевить в регионе тарифы на электричество и тепловую энергию. Но получилось ровно наоборот. Стоимость проекта за время реализации выросла более, чем в 20 раз. Цены на коммунальные платежи пришлось не снижать, а увеличивать, причем всерьёз, сегодня на Камчатке они — самые высокие в России. Но и этого оказалось недостаточно — газопровод требует всё новых расходов, теперь уже и бюджет вынужден дотировать газовый тариф. Ежегодно на это тратятся миллиарды рублей. При этом природное топливо на месторождениях Камчатки заканчивается, что ставит под угрозу многие проекты в ТОР «Камчатка».

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев работает 29 апреля на Камчатке.

Компания «НОВАТЭК» строит на полуострове хранилище СПГ, которое поможет компании сэкономить на поставках голубого топлива в страны АТР. Планируется, что с Ямала танкеры ледового класса будут доставлять СПГ на Камчатку. Затем газ будут перегружать в обычные танкеры. В «НОВАТЭК» заявляют, что так получится намного дешевле, поскольку возить газ потребителям танкерами ледового класса слишком дорого.