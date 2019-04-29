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Компания GMF AeroAsia намерена расширить присутствие в Бангладеш

Экономика

Индонезийская компания GMF AeroAsia имеет хорошие возможности для развития связей с Бангладеш в области авиаперевозок и технического обслуживания самолетов

Дакка, 29 апреля 2019, 10:39 — REGNUM  Индонезийская компания GMF AeroAsia, специализирующаяся на капитальном ремонте самолетов, заинтересована в работе на территории Бангладеш, сообщает Sindonews.

Известно, что рост числа пассажиров за последние пять лет на внутренних рейсах составил 64,7%, а на международных рейсах — 22,1%. Это означает, что Индонезия имеет хорошие возможности для развития связей с Бангладеш в области авиаперевозок и технического обслуживания самолетов.

Компания GMF AeroAsia уже успешно поставляет авиационные комплектующие одной из авиалиний в Бангладеш, и индонезийская сторона надеется на расширение сотрудничества.

Напомним, компания GMF AeroAsia является государственной дочерней компанией Garuda Indonesia. Ранее представитель Garuda Indonesia по техническому обслуживанию Ариф Фейсал передал стремление GMF AeroAsia работать на территории Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Бангладеш намерены улучшить торгово-экономические связи

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