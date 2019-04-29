В Южной Корее увеличилось количество ферм, выращивающих кормовых насекомых

Сонджу, Южная Корея, , 10:37 — REGNUM В южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто увеличивается количество ферм, выращивающих кормовых насекомых. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская компания Eco Farm, занимающаяся разведением личинок кормовых насекомых в городе Сонджу, подписала договор о поставке своей продукции компаниям по продаже кормов.

Если ферма ежемесячно будет сбывать до 4,5 тонны личинок кормовых животных, то объем продаж превысит 40 млн вон (~$34 538).

Eco Farm начала свою деятельность по выращиванию кормовых насекомых в 2016 году, а с июля 2018 года ввела систему массового производства.

«На данный момент мы ведем переговоры с представителями рыбных ферм и птицефабрик. Мы надеемся, что спрос на рынке увеличится», — сообщили представители компании.

Известно, что количество предприятий, занимающихся выращиванием кормовых насекомых в провинции Кёнсан-Пукто, увеличилось с 68 ферм в 2014 году до 427 ферм в 2018 году. А объем продаж этих предприятий увеличился с 500 млн вон (~$432 тыс.) в 2014 году до 5 млрд вон (~$4,31 млн) в 2018 году.