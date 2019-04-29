Новозыбковский машиностроительный завод провёл экскурсии для учащихся

Новозыбков, Брянская область, , 10:27 — REGNUM Четыре экскурсионные группы в составе учащихся школ и средне-специальных учебных заведений побывали на Новозыбковском машиностроительном заводе (АО «НМЗ») с 15 по 18 апреля, сообщает пресс-служба предприятия.

Сотрудники предприятия рассказали ребятам о специфике своей работы и важности рабочих и инженерных профессий. В административном корпусе гостям завода показали работу специалистов конструкторско-технологического отдела, в производственном — провели экскурсии в заготовительно-механическом, сборочно-сварочном цехе хребтовой балки и рамы, цехе крытых вагонов и других цехах.

«Такого рода мероприятия очень важны для подрастающего поколения: с их помощью учащиеся могут соприкоснуться с каждодневной работой предприятия, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению, воспитанию личности», — сообщил заместитель главного инженера по ремонту и эксплуатации оборудования НМЗ Алексей Раковский.

По окончанию экскурсий учащиеся отметили, что работа на АО «НМЗ» очень ответственная и нужная, она требует много знаний, умений, навыков, силы и выносливости. Некоторые из них не стали исключать, что в будущем они выберут рабочую профессию.

Новозыбковский машиностроительный завод — производитель и поставщик железнодорожного подвижного состава, крупнотоннажных индукционных печей и сварочных агрегатов. Один из базовых субъектов экономического развития Брянской области. Численность персонала предприятия превышает 1500 человек.