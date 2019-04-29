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Названы регионы РФ, где наибольшее число жителей могут купить авто

Экономика

За полмиллиона рублей

Москва, 29 апреля 2019, 10:19 — REGNUM  Названы регионы Российской Федерации, где проживает наибольшее число жителей, которые могут позволить себе купить новый автомобиль за 500 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Первую строчку в этом рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где покупку авто за полмиллиона рублей могут позволить себе 66,5% семей. Второе место у Чукотского автономного округа (55,3% семей). Тройку лидеров замыкает Магаданская область — 55,1%. Далее идут: Ханты-Мансийский автономный округ (54,6%), Москва (53,4%), Сахалинская область (52,3%) и Ненецкий автономный округ (52,2%).

Меньше всего семей, которые могут себе позволить купить автомобиль за полмиллиона рублей, в таких регионах, как Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Согласно исследованию Ассоциации европейского бизнеса, в 2018 году в России продали 1,8 млн новых авто. Этот показатель на 12% выше, чем в 2017 году.

Отмечается, что для большинства жителей российских регионов приобретение новой, даже недорогой машины без наличия значительных сбережений является пока трудно реализуемой задачей.

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