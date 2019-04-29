Для развития новгородской промышленности создали ещё один фонд

Великий Новгород, , 10:09 — REGNUM Региональный фонд развития промышленности создан в Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации региона, фонд будет предоставлять льготное финансирование новгородским предприятиям.

«Оно позволит бизнесу модернизировать действующие производства и наладить выпуск новой конкурентоспособной продукции. Создание фонда будет также способствовать реализации политики импортозамещения», — отметили в пресс-центре.

Новгородский фонд развития промышленности стал 60-м в системе региональных фондов, открытых в субъектах РФ федеральным Фондом развития промышленности (ФРП). В ближайшее время новгородский фонд планирует подписать с федеральным ФРП соглашение о сотрудничестве: это позволит совместно финансировать проекты промышленных предприятий по ставкам 1%, 3% и 5% годовых, суммы займов под проекты малого и среднего бизнеса составляют от 20 до 100 млн рублей. Фонд развития промышленности создан на базе фонда поддержки малого предпринимательства.

В отчёте о деятельности регионального правительства за 2018 год губернатор Новгородской области Андрей Никитин подчеркнул рост объёма кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе в 2018 году: на 17,3% до 12,3 млрд рублей. Глава региона также отметил рост производства на предприятиях, выпускающих бумагу и бумажные изделия (на 75,6%), мебель (на 25%), на деревообрабатывающих производствах (на 19,5%), в производстве машин и оборудования (на 10%), в химпроизводстве (на 3,8%).

В целом, по данным Новгородстата, индекс промышленного производства в Новгородской области в 2018 году относительно 2017 года составил 100,3%.

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