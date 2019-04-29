Волгоградский филиал Danone не смог оспорить штраф Россельхознадзора

Волгоград, , 10:04 — REGNUM Арбитражный суд Поволжского округа признал законность привлечения Россельхознадзором к административной ответственности филиала АО «Данон Россия» в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия 29 апреля. Судебное разбирательство между Россельхознадзором и представительством компании длилось почти год.

Предметом спора стал штраф в 150 тыс. рублей, назначенный управлением Россельхознадзора после проверки на предмет требований ветеринарного законодательства РФ филиала «Молочный Комбинат «Волгоградский» акционерного общества «Данон Россия». При проверке инспекторы выявили целый ряд нарушений — от осыпающейся известки в аппаратном цехе, где непосредственно производится производство молочной продукции, и нарушения регламента уборки дезинфекции помещений до несоответствия веса отправленного поставщиками молока сырого и принятого АО «Данон Россия» для переработки. В итоге в мае 2018 года в отношении комбината был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1ст.14.43 КоАП РФ, назначен штраф в размере 150 тыс. рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

АО «Данон Россия» с решением не согласилось и направило в Арбитражный суд Волгоградской области иск о признании незаконным и подлежащим отмене постановления Управления Россельхознадзора. В октябре 2018 года суд отказал в удовлетворении требований истца. Решение это АО «Данон Россия» оспорило в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, но и там получило отказ — в декабре решение суда первой инстанции признано законным и оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Компания направила кассационную жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа об удовлетворении заявленных требований. Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа, решение Арбитражного суда Волгоградской области и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.

Отметим, что Россельхознадзор заявлял о претензиях к продукции волгоградского комбината и ранее — в 2017 году специалисты сообщили о наличии в продукции следов антибиотиков тетрациклиновой группы. Тогда в компании все обвинения отвергли, в свою очередь заявив, что исследования проводились «с грубейшими нарушениями».

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