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Рост ВРП провинции Шаньдун на востоке Китая достиг 5,5% за I квартал

Экономика

При этом в январе и феврале был заметен некий спад темпов роста

Цзинань, Китай, 29 апреля 2019, 09:57 — REGNUM  ВРП китайской провинции Шаньдун на востоке Китая вырос на 5,5% за первый квартал 2019 года, достигнув отметки 2,02 трлн юаней (около $300 млрд), сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Рост экономики Шаньдуна замедлился за первые два месяца 2019 года, однако начал восстанавливать былые темпы уже с марта, сообщил заместитель генерального секретаря регионального правительства Вэй Хуасян.

Сфера высоких технологий в провинции, включая умные потребительские устройства, электронику, оборудование телекоммуникации, биологическую фармацевтику, продолжила свой стремительный рост. Установленные электрогенерирующие мощности выросли на 14,2%, или 21,5% от общего потребления провинцией установленной мощности.

Внешняя торговля провинции достигла 457,23 млрд юаней за первый квартал, что на 5,1% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, объем внешней торговли автономного района Внутренней Монголии на севере Китая за первый квартал взлетел на 11,2% с явным перекосом в сторону импорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем внешней торговли китайской Внутренней Монголии взлетел на 11,2%

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Экономика Китая
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