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Большая кольцевая линия метро в Москве готова на 50%

Экономика

Длина БКЛ составит 70 км

Большая кольцевая линия метро в Москве готова на 50%
Иллюстрация: Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Строительство станции метро в Москве

Москва, 29 апреля 2019, 09:52 — REGNUM  Строительство Большая кольцевая линия метро (БКЛ) в Москве завершено практически на 50%, сообщается на портале мэра столицы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, полностью замкнуть Большую кольцевую линию планируется в 2022 году. Сейчас на БКЛ работает 21 проходческий щит.

Длина БКЛ составит 70 км. На линии расположатся 31 станция и два электродепо. Предполагается, что БКЛ ежегодно будут пользоваться до 380 млн пассажиров.

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Как сообщалоИА REGNUM, на первом участке Большой кольцевой линии московского метро запущено пассажирское движение. Историческое для столицы событие состоялось 26 февраля.

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Строительство метрополитена
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