Джипы мэрии Якутска: город продаёт автомобили, республика – покупает

Якутск, , 09:49 — REGNUM В Якутии снова обсуждают продажу внедорожников мэром города Сарданой Авксентьевой. Повод для этого дал глава региона Айсен Николаев, отвечая на вопросы жителей республики: он сказал, что «сэкономить 400 млн рублей — это не пару джипов продать», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Правительство обновлено крайне серьёзно, на 75%. Также при этом оптимизировали структуру власти, 4 уровня власти. У нас реальное сокращение прошло по всем органам госвласти, порядка 7% работающих. И это нам позволило сэкономить в бюджете, по разным оценкам, от 350 до 400 млн рублей ежегодно, это достаточно большая сумма. Это не пару джипов продать. Думаю, эта сумма позволяет решать в том числе социальные вопросы», — заявил глава республики.

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«Вам самому не смешно, Айсен Сергеевич? — прокомментировал заявление главы региона политолог Виталий Обедин. — У вас бюджет за 200 млрд. рублей против 17 у города Якутска и в одном министерстве труда числится больше сотрудников, чем во всей мэрии, а вы на этом фоне затеяли с Сарданой Авксентьевой джипами меряться?».

Эксперт назвал заявление главы Якутии странным также в свете того, что пятая часть этой экономии (74,4 млн рублей) будет направлена «на закупку тех же джипов» — обновление автопарка правительства региона.

«Обеспечить чиновников машинами тот ещё, конечно «социальный вопрос», — иронизирует Виталий Обедин.

Как пишет News.Ykt.ru, поправки в бюджет о выделении на обновление автопарка правительства республики 74,4 млн рублей были приняты Госсобранием региона в марте 2019 года.

«77% парка автомашин не отвечает требованиям нормативных документов и подлежит списанию. Между тем, согласно постановлению правительства РФ от 1 января 2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», срок полезного использования легковых автомобилей составляет до 5 лет и автомобилей легковых большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) — до 10 лет. Поэтому в этом году планируется обновить автопарк. Все приобретаемые автомашины российского производства, закупки не противоречат действующему федеральному законодательству. Приобретения дорогостоящих внедорожников и автомобилей представительского класса иностранного производства не планируется», — пояснили в управделами главы и правительства Якутии.

Сколько всего автомашин планируется купить, какой марки и когда будет объявлена закупка, не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, городская администрация Якутска продала два внедорожника. Один Toyota Land Cruiser 2007 года выпуска был продан в декабре 2018 года, второй — Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска — в феврале-2019.