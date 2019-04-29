Индонезийская продукция была представлена на экономическом саммите в Казани

Казань, , 09:53 — REGNUM Индонезия впервые участвовала в XI международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: Саммит в Казани 2019» по расширению рынка индонезийской халяль-продукции в России, сообщает 28 апреля Antaranews.

Издание отмечает, что энтузиазм Индонезии по проникновению на российский рынок халяль-индустрии был отмечен присутствием семи индонезийских компаний в области продуктов питания, косметики и моды, которые оживили индонезийский павильон площадью 100 м².

Глава Татарии Рустам Минниханов приветствовал участие Индонезии в саммите и выразил надежду, что присутствие индонезийских бизнесменов увеличит двустороннюю торговлю.

Посол Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Вахид Суприяди заявил, что активная роль индонезийских бизнесменов необходима для проникновения на огромный российский рынок.

Известно, что на саммите было подписано 32 соглашения, одним из которых был меморандум о взаимопонимании между халяль-центром Индонезии и агентством инвестиционного развития Татарии.

Напомним, на саммите «Россия — Исламский мир: Саммит в Казани 2019», который состоялся в Казане 24−26 апреля 2019 года, присутствовали более 3 600 участников из 72 стран.

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