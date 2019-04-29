Суд в Находке обязал предприятия по перевалке угля создать защитную зону

Находка, Приморский край, , 09:38 — REGNUM Находкинский городской суд Приморского края вынес решение о возложении обязанности установить единую санитарно-защитную зону промышленных объектов в отношении трёх предприятий, осуществляющих перегрузку угля — АО «Находкинский морской торговый порт», АО «Дальмонтаж», ООО «Геомар». Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Исковое заявление к стивидорным предприятиям было подано в ноябре 2018 года. Требования надзорного органа удовлетворены решением Находкинского городского суда Приморского края от 31.01.2019 года.

В свою очередь в Находкинском морском торговом порту не согласились с вынесенным решением и обжаловали его в Приморском краевом суде. Предприятие просило отменить решение Находкинского городского суда от 31.01.19 г. и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований регионального управления Роспотребнадзора.

Апелляционная жалоба предприятия рассмотрена в Приморском краевом суде 23 апреля. По решению суда в её удовлетворении отказано в полном объеме. Таким образом, ранее принятое решение Находкинского городского суда об обязании установить единую санитарно-защитную зону для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) оставлено в силе.

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