Мировой авторынок продолжил падение в марте 2019 года

Пекин, , 09:16 — REGNUM За март 2019 года на мировом авторынке продано на 5% автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Всего в марте на мировом рынке было реализовано 8,9 млн легковых и легких коммерческих автомобилей.

Сообщается также, что по итогам первого квартала 2019 года продажи автомобилей в мире составили 22 млн 468 тыс. штук. Этот результат на 6,7% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

Мировым лидером по продажам машин остался Китай. Там в марте было продано 2 млн 384 тыс. автомобилей. Однако и здесь мы наблюдаем уменьшение рынка продаж на 7,8% по сравнению с мартом 2018 года. В Китае отрицательная динамика фиксируется девятый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны. Второе место на мировом авторынке у США, где за январь-март 2019 года было продано 1,6 млн авто (-2,9%).

Что касается авторынков стран Западной Европы, то там тоже продолжается падение. В марте продажи упали на 3,2%, до 1,9 млн авто. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 0,4 млн единиц — на 4,9% меньше по сравнению с 2018 годом.

Напомним, российский автомобильный рынок в марте 2019 года вновь показал рост благодаря запуску госпрограмм стимулирования спроса в условиях общего замедления экономического роста.

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